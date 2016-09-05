MLB》差點被無安打 運動家2安打退紅襪
2016/09/05 11:27
E.羅德里奎茲錯失無安打比賽。（USA Today Sports）
〔記者陳人齊／綜合報導〕魔球軍團運動家今天差點成為紅襪先發E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）無安打比賽的祭品，所幸魔球打線在8局甦醒，開路先鋒希米恩（Marcus Semien）跑出內野安打，讓紅襪投手E.羅德里奎茲錯失無安打比賽，9局紅襪守護神金布瑞（Craig Kimbrel）一登板就投出保送，接著運動家4棒戴維斯（Khris Davis）敲出再見二壘安打，讓運動家以1：0擊敗紅襪。
紅襪今天敲出6安打比運動家的2安還要多，但安打卻不如魔球軍團來的關鍵，紅襪均是短程的一壘安打，運動家先發葛雷夫曼（Kendall Graveman）6.1局無失分好投是成功封鎖紅襪的關鍵。
運動家致勝功臣戴維斯，面對紅襪守護神金布瑞第1顆97.2英哩的速球就敲出二壘安打，賽後他說：「當他保送瓦倫西亞（Danny Valencia）後，我知道他急著搶下好球數，我不想錯過這個大好機會，最後敲出再見安打。」
運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）並不在意全隊只敲出2安，他表示：「如果能在對的時間做對的事，永遠有獲勝機會。」
紅襪終結者金布瑞則說，「那顆球像是塊肥美的肉，我不在乎上場時是否有救援機會，在那個時間點我只想著贏。」
戴維斯敲出再見安打被隊友用飲料桶洗禮慶祝。（USA Today Sports）
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