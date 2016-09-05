NBA》不想被說選空氣 火箭找周琦討論何時加盟

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊在今年選秀會的第2輪選進中國球員周琦，不過雙方遲遲沒有簽約，也沒聽說火箭隊有進一步安排。但中國《新浪網》最新消息指出，火箭隊請周琦從中國飛到休士頓一趟，不只是討論加盟事宜，也要再讓他進行為期1個月的集訓，藉機深入觀察。

周琦（左）。（資料照，歐新社）

選秀會過後，外界普遍認為周琦不會在下季就加盟NBA，先前更有來自中國的消息說如果不是第1輪被選上，CBA新疆男籃就不放人。周琦的身高是7呎2吋、218公分，只是偏瘦的體型（218磅、99公斤）讓許多預測選秀的網站都不看好。火箭隊選他，一方面是找到中國市場的另一個新希望，另一方面也是希望他能稍微增重，增加在禁區的對抗能力。

周琦目前被火箭隊官網放在新球季陣容的18人之中，1個月之後，火箭隊就能確定周琦何時加盟。