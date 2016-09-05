MLB》道奇王牌強勢回歸！克蕭周六戰馬林魚
2016/09/05 08:30
克蕭。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭 （Clayton Kershaw）將強勢回歸，預計將在台灣時間周六出戰馬林魚。
克蕭因為椎間盤傷勢從6月底開始被放進傷兵名單，休兵2個多月後，即將正式回歸，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也向記者證實，克蕭將會在周五（台灣時間周六）對馬林魚的比賽中登場。
「我想再過個4、5天就可以回大聯盟投球了」克蕭在復建賽後樂觀地表示，期待這一刻很久了，能夠歸隊他覺得很興奮，「我再也不要受傷了，那真的是很可怕的經驗」，克蕭日前在復建賽前也透露，受傷這段期間相當難熬。
「大家都很興奮，我們都很期待克蕭回來」羅伯茲表示，球隊非常需要他，克蕭的回歸，也提升了士氣，「之前只能在場邊看隊友比賽，這讓克蕭很痛苦，不過這也變相成為動力，讓他想積極地趕快回到球隊。」
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