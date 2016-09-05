世界盃資格賽》拉波特改披西班牙戰袍？ 法足協：他家的事

〔體育中心／綜合報導〕法國足協主席勒格拉艾（Noel Le Graet）在接受法媒《隊報》採訪時表示，難以想像畢爾包競技中後衛拉波特（Aymeric Laporte）為西班牙國家隊效力。

拉波特。（取自馬卡報）

拉波特的曾祖父母是巴斯克人，而巴斯克地區分布在西班牙與法國境內。因此他也在少年時期加盟北巴斯克與鄰近的法國球隊，後來才加盟位於南巴斯克的畢爾包競技青訓系統。國家隊方面，拉波特自2011年起一路從法國U17, U18, U19踢到U21，但還沒有為成人隊正式出賽過，他有權利選擇法國或西班牙國家隊，一旦選擇就不得更改。

上星期西媒《馬卡報》建議拉波特為西班牙效力，因為法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）依然没有選他進大名單。拉波特原本有機會代表法國出戰歐洲盃，但3月的腿傷讓他不得不放棄。養傷的這段日子裡，德尚卻没有打電話慰問拉波特，讓拉波特開始考慮未來是否要效力法國隊。

西班牙隊總教練洛佩特吉（Julen Lopetegui）則曾經打電話招攬過：「你願意為西班牙國家隊效力嗎？如果你願意我會徵召你。你現在才22歲，無論是現在或是未來，你都是我們的希望。」

勒格拉艾說：「我在西班牙報紙上看到他打算為西班牙效力，我祝他好運，但我認為他是錯的。德尚不帶他參加歐洲盃是因為他受傷，他上季在畢爾包踢得很出色。我們不會對德尚施壓來讓他選拉波特，但如果拉波特想要效力西班牙，這是他家的事，規則允許他這麼做。」