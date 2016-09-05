美網》爆冷！「蠻牛」不敵法國新星16強止步

納達爾美網之旅謝幕。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕欲尋求東山再起的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），在今年美國網球公開賽前三輪都以直落三盤輕鬆晉級，不過今天的16強「蠻牛」面對法國22歲新星普耶（Lucas Pouille）卻遭遇苦戰，納達爾以1：6、6：2、4：6、6：3、6：8輸球，美網16強止步。

決勝盤納達爾一度1：4落後，但他2度製造普耶失誤扳平，連救3個賽末點，但最終仍在搶七大戰以6：8敗北，在16強爆冷出局。

美網止步16強是納達爾本季最佳成績，他在澳網首輪打包、法網奮戰到第3輪，生涯共在美網拿下2座冠軍。

22歲法國新星普耶大滿貫資歷4年，世界排名最高曾爬上第21，今年溫布頓公開賽殺進8強展露頭角，這次擊敗「蠻牛」進軍8強後，將與法國同胞孟菲爾斯（Gael Monfils）上演對決戲碼。

普耶擊敗「蠻牛」殺進8強。（USA Today Sports）