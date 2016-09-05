世界盃資格賽》拉拉納低射絕殺 英格蘭資格賽首戰險勝 （影音）
2016/09/05 09:30
拉拉納振臂慶祝進球。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕2018年俄羅斯世界盃歐洲區資格賽F組第1輪，英格蘭客場挑戰斯洛伐克。上半場，英格蘭掌控大部分的控球時間，但斯洛伐克的防守相當穩固；下半場，斯洛伐克後衛史科特爾（Martin Skrtel）領到本場比賽第2張黃牌被罰下場。傷停補時階段，拉拉納（Adam Lallana）禁區內射門絕殺。終場英格蘭以1：0獲勝。
兩隊曾經在6月21日的歐洲盃小組賽交手，當時比賽結果是0：0平手。就在英格蘭敗給冰島，止步16強賽之後，霍奇森（Roy Hodgson）辭去英格蘭總教練一職，由阿勒代斯（Sam Allardyce）接手。
比賽一直到第94分鐘才分勝負，英格蘭左後衛羅斯（Danny Rose）突破佩卡里克（Peter Pekarik）之後，傳給禁區內的拉拉納，拉拉納晃開防守球員後射門得分。終場英格蘭以1：0險勝斯洛伐克，在F組拔得頭籌。
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