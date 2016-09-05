NBA》勇士遭逆轉 柯瑞坦言「走不出來、不敢看影片」

柯瑞難忘總冠軍賽失利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年總冠軍賽勇士慘遭騎士逆轉，無緣完成二連霸，日前MVP柯瑞（Stephen Curry）受訪時坦言，事隔3個月，直至近日才有勇氣觀看第七戰的影片，「之前對自己很生氣，但是時候走出來了...」

柯瑞接受《ESPN》採訪時說，「我想藉看比賽錄影帶，激勵自己回到球場中繼續努力訓練。」、「我真的不覺得我們會碰到比上季更艱難的挑戰了，我們2014-15球季奪冠、上季又贏了73場例行賽，人人期待我們完成連霸，雖然很遺憾沒有發生...但現在我們是支不同的球隊，我們有不同的動力可以往前。」

柯瑞提到KD的加盟為勇士注入活水，但他否認「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）地位會遭受排擠、更不會改變打法。「KD加盟我們很大的一個原因就是，他知道我們不會為了誰改變，沒有誰需要犧牲。為了讓比賽節奏順暢，我們會有調整，但不會有人被犧牲掉。」

另外，柯瑞也提到來自社群媒體的壓力，他認為比起總冠軍賽失利，網路上的流言蜚語、冷嘲熱諷都算是輕鬆，「我不會讓自己困在網路裡頭，然後變得很敏感，我也不覺得她（指妻子Ayesha）會這樣，總之我們享受做自己，畢竟社群媒體是分享生活與快樂的好工具呀！」