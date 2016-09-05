中職》史上首位！陳禹勳中繼、救援雙十（影音）
2016/09/05 10:08
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨在阿迷趴最後一天，以9：8驚險擊敗中信兄弟，收下三連勝，昨9局上半登場關門的「鄉長」陳禹勳讓對手突破防線攻下1分，驚濤駭浪中守住勝利，他也收下個人本季第10個救援點。
陳禹勳本季擔任過中繼和後援角色，出賽57場，拿下10個救援點和15個中繼點，成為中職史上首位單季中繼、救援都上雙的球員。
中職在2005年增設「中繼成功」，過去最接近救援點、中繼點「雙十」的僅有2010年Lamigo桃猿耿伯軒的10救援點、8中繼點，許銘倢9救援點、11中繼點及2011年兄弟象李風華9救援點、10中繼點。
陳禹勳昨收下本季第10次救援成功。（記者林正堃攝）
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