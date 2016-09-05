MLB》朗神連2天敲雙安 馬林魚吞敗勝率跌破5成
2016/09/05 10:15
〔記者張浩群／綜合報導〕馬林魚力拚季後賽門票，場場都是關鍵，但今天到手的勝利被印地安人外野手齊森霍（Lonnie Chisenhall）再見安打一棒打飛，終場以5：6吞敗，馬林魚戰績跌破5成，季後賽之路越來越艱辛。
兩隊終結者在末局登板都提油救火，雙方前8局戰成3：3平手，印地安人在9局上派出終結者米勒把關，一上來就被羅哈斯（Miguel Rojas）和鈴木一朗連續敲出安打掉分，普拉多（Martin Prado）則補上一支高飛犧牲打，馬林魚帶著2分領先進入最後半局。
鈴木一朗。（美聯社）
新任終結者羅德尼（Fernando Rodney）9局下關門，一上場也是狀況連連，連續投出8個壞球，直接送2個跑者上壘包，但他隨後回穩解決2名打者，不過2人出局比賽才開始，拿波里（Mike Napoli）獲得四壞球保送形成滿壘，拉米瑞茲（Jose Ramirez）補上一支追平安打，而下一棒齊森霍與羅德尼纏鬥5球後，相中一顆85英哩的變速球，擊成右外野深遠飛球，鈴木一朗未能及時接殺，這球落地也形成再見安打，印地安人終場以6：5氣走馬林魚，3連戰大獲全勝。
齊森霍。（美聯社）
這一敗也讓馬林魚的戰績來到68勝69負，勝率跌破5成，落後外卡第2的紅雀仍有4場勝差。42歲馬林魚日籍球星鈴木一朗此役5打數2安打、1打點，連續2場有雙安演出，生涯安打已推進至3017支。
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