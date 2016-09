MLB》朗神連2天敲雙安 馬林魚吞敗勝率跌破5成

Your browser does not support iframes.

〔記者張浩群/綜合報導〕馬林魚力拚季後賽門票,場場都是關鍵,但今天到手的勝利被印地安人外野手齊森霍(Lonnie Chisenhall)再見安打一棒打飛,終場以5:6吞敗,馬林魚戰績跌破5成,季後賽之路越來越艱辛。

兩隊終結者在末局登板都提油救火,雙方前8局戰成3:3平手,印地安人在9局上派出終結者米勒把關,一上來就被羅哈斯(Miguel Rojas)和鈴木一朗連續敲出安打掉分,普拉多(Martin Prado)則補上一支高飛犧牲打,馬林魚帶著2分領先進入最後半局。

鈴木一朗。(美聯社)

新任終結者羅德尼(Fernando Rodney)9局下關門,一上場也是狀況連連,連續投出8個壞球,直接送2個跑者上壘包,但他隨後回穩解決2名打者,不過2人出局比賽才開始,拿波里(Mike Napoli)獲得四壞球保送形成滿壘,拉米瑞茲(Jose Ramirez)補上一支追平安打,而下一棒齊森霍與羅德尼纏鬥5球後,相中一顆85英哩的變速球,擊成右外野深遠飛球,鈴木一朗未能及時接殺,這球落地也形成再見安打,印地安人終場以6:5氣走馬林魚,3連戰大獲全勝。

齊森霍。(美聯社)

這一敗也讓馬林魚的戰績來到68勝69負,勝率跌破5成,落後外卡第2的紅雀仍有4場勝差。42歲馬林魚日籍球星鈴木一朗此役5打數2安打、1打點,連續2場有雙安演出,生涯安打已推進至3017支。