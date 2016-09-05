NBA》浪花兄弟2.0？ 國王隊請湯普森兄到隊試訓 （影音）
2016/09/05 10:25
〔體育中心／綜合報導〕國王隊宣布，勇士隊球星克雷湯普森（Klay Thompson）的哥哥米凱爾湯普森（Mychel Thompson）將在球隊裡試訓。湯普森兄弟的父親米卡爾（Mychal）是1978年選秀狀元，曾在湖人隊2度奪冠，湯普森兄弟的老大就是米凱爾，之後是效力勇士隊的克雷湯普森，最小的是道奇隊外野手崔斯（Trayce Thompson）。
28歲的米凱爾以前是佩帕迪恩大學（Pepperdine）的球員，但他的籃球技術不如二弟克雷。2011年他參加NBA選秀會落選，後來被發展聯盟的球隊選中。2011年12月，他跟騎士隊短暫簽約，不過只打5場比賽就被裁掉。
2013-14與14-15年的2個球季，米凱爾效力於發展聯盟的聖克魯茲勇士隊，跟勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的弟弟塞斯柯瑞（Seth Curry）搭檔後場，成為發展聯盟的「浪花兄弟」。如果米凱爾最後能夠留在國王隊，台灣時間10月7日的季前熱身賽，球迷們就有機會看到兩組浪花兄弟內戰的戲碼。
塞斯柯瑞（左2）與M.湯普森（右2）可望在國王隊組成翻版浪花兄弟。（取自NBA）
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