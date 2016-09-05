獨家》假認錯真報復 羽協將展開全面反撲

立委黃國書曾召開記者會為選手爭取權益。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕奧運羽球戴資穎球鞋事件，引爆協會贊助爭議和鉅額贊助款流向問題，選手、教練動輒遭禁賽罰款，羽協在8月23日理監事會結束後，表面上雖向外界道歉，並表示不會懲處戴資穎，實際上卻準備對「擋人財路」者展開報復，出面指控被罰款的廖冠皓首當其衝。

剛落幕的全國羽球排名賽，選手教練彌漫一股低氣壓，他們都被下達封口令，不准對外發表意見。本報接獲投訴，上個月羽協理監事會對外界撻伐完全沒有自省，全力慰留秘書長蔡鴻鵬，等風頭一過就展開報復，選手教練無所依靠人人自危。

羽協理監事會議中，據了解體育署官員也有出席，卻未對協會應保障選手教練權益多做要求，一味讚揚羽協得到很多贊助款，無視選手和教練努力的成果才獲得外界鉅額贊助，因此助長了羽協反撲的氣焰。

戴資穎的球鞋事件餘波盪漾。（資料照）

民眾投訴內容指出，羽協理監事會除要求蔡鴻鵬繼續擔任秘書長，還要對廖冠皓動手：「不能動戴資穎，沒有說不能動廖冠皓！」對數次開記者會為選手爭取權益的立委黃國書，羽協更是不放在眼裡，笑他連帳目都搞不清楚，還點名教練李謀周、張政雄等，敢亂說話就等著瞧，在教練、選手間彌漫著寒蟬效應。

投訴者對國內的羽球環境極度失望，感嘆連政府都不可依靠，選手教練只能任人宰割，直指羽協就在等風頭過後，就會對「擋人財路」者展開大報復。

看羽協的帳目爭議一目了然。（讀者提供）

看羽協的帳目爭議一目了然。（讀者提供）