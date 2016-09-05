足球》無緣當地主 東亞盃預賽次輪移師香港

原本要在台灣舉辦的東亞盃預賽次輪，因場館商借問題放棄主辦，最終由香港舉辦。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕原本擬定11月份在台灣舉行的東亞盃預賽次輪，好事一波三折，場館歷經台北田徑場、高雄國家體育場更動後，又因場館商借問題，只能放棄主辦，最終由香港舉辦該賽事，時間為11月6日至11月14日。

本次台灣隊從今年6月的東亞盃預賽首輪踢起，不過足協早在3月已申請成功次輪賽事主辦權，原先國腳們預期可在鄉親面前與次輪對手關島、香港、北韓一較高下，如今落空。

東亞聯盟視察小組8月中來台視察北部場館，但台北田徑場因明年台北市大運，處於整修工程發包狀況，足協在期間也與新竹縣市政府協商，希望以不影響台北田徑場世大運整修工程的情況下，配合新竹縣市政府的場館運用時間，將東亞盃第二輪的賽事地點確定，仍無法成功。

在無法將賽事留在北部後，原本南遷至高雄國家體育場也獲高雄市體育處支持，只是東亞盃賽事日的國際友誼賽日程與國家體育場檔期衝突，最終，足協同意東亞聯盟視察小組的更換主辦國提議。