MLB》 朕不給你不能要！哈波接殺嘲諷球迷惹議（影音）
2016/09/05 11:16
〔體育中心／綜合報導〕今日國民客場出戰大都會，鎮守外野的哈波（Bryce Harper）在一局下演出一次「精彩」守備，足令大都會球迷氣得跳腳。
一局下大都會弗羅雷斯（Wilmer Flores）敲出右外野方向的高飛球，遭補位的哈波接殺，哈波隨即伸手將球從手套拿出，令場邊球迷誤以為哈波要將球拋給觀眾。
這個動作很快引發討論，有球迷將影片上傳Youtube，網友批評哈波的行為「幼稚」、「自以為有趣」，直指惡意戲弄球迷是卑劣舉動。
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