日職》宇宙超級大暴投！球差點飛進休息室（影音）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天以3：5敗給中日龍，苦吞4連敗，終結者澤村拓一在9局上投出一記超離譜的大暴投，引發日、美媒體熱議。

澤村拓一在9局上、一壘有人面對巨人打者高橋周平，第1球投指叉球時，脫手而出投出一顆連捕手都找不到的大暴投，原來球往三壘中日龍休息室上方飛去，球員和球僮紛紛走避，這也讓壘上跑者輕鬆站上二壘，澤村拓一隨後被敲安後又再度投出暴投掉分，巨人終場以3：5輸球。

終結者澤村拓一本季出賽53場，戰績4勝3敗，防禦率2.18，34次救援成功高居央聯第一，但是7次暴投也是央聯最多。