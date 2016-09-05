NBA》卡特不考慮退休 「等我打滿20年再說」
2016/09/05 12:10
〔體育中心／綜合報導〕上季灰熊隊在季後賽首輪被淘汰出局後，卡特（VinceCarter）就在記者會上明確表示自己不會退休，下季想繼續征戰NBA。最近他在接受採訪時，也表達對未來的期待。卡特目前的合約還剩下1年426萬美元，明年夏天還不知道灰熊隊是否願意續約。
卡特（左）。（資料照，法新社）
卡特說：「我不會退休，是因為我還熱愛籃球比賽。只要我還想要比賽，就沒有人能左右我的決定。等到我不想打、不想再努力的時候，我就會離開籃球，至少我一定會打自己的第19個球季，我還想打滿20年呢，等到了那時候再說吧。」
假如卡特能打滿20個球季，等到球季結束時他就已經41歲了。上季他平均上場16.8分鐘，得到6.6分，三分球命中率34.9%，他在季後賽裡平均得到11.3分，4場比賽三分球10投7中。在體力充足的情況下，卡特可以打出不錯的效率，他的老將經驗和領袖能力也能幫助球隊。
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