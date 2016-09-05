MLB》陳偉殷後天再投模擬賽 最快20日前歸隊

陳偉殷。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷7月底因左手肘部扭傷進傷兵，3日首度進行模擬賽，主投投2局用34球，還與重砲鮑爾（Justin Bour）進行投打對決，農場投手教練班乃迪克（Jim Benedict）給予殷仔高度評價。陳偉殷即將在7日進行第2次模擬賽，預計最快在9月20日前歸隊。

陳偉殷復原狀況良好，8月11日開始進行傳接球練習，8月25日首度進牛棚練投20顆快速球，隔幾日練投變化球，左手肘都未出現不適，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，殷仔目前狀況很好，雖然現在看似無異狀，但仍要持續觀察。

陳偉殷3日首度投模擬賽，2局共投了34球，並與先前因右腳踝扭傷進傷兵名單復健的鮑爾進行投打對決。農場投手教練班乃迪克表示，「這段期間以來，這是我所看到最好的模擬賽，兩人都很專注，很努力想要回到球隊，並幫助球隊贏球。」