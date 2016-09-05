MLB》達比修超噁變化球讓打者看呆 仍苦吞本季第4敗（影音）

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〔記者粘藐云／綜合報導〕效力遊騎兵的日籍投手達比修有今先發迎戰太空人，主投4局被敲7安失5分，為本季失分最多1役，雖然遊騎兵一路追趕，但最後仍以6：7不敵對手，達比修也吞下本季第4敗。

首局達比修先被史普林格（George Springer）揮出陽春砲，接著又被敲安打及投出四壞保送，太空人在1局上半就先從達比修手中打下2分

4局上半，達比修再度遭遇亂流，馬里斯尼克（Jake Marisnick）、史普林格接連安打，加上布雷格曼（Alex Bregman）的滾地球，讓他再失3分，隨後即退場休息。

總計達比修此役主投4局、被敲7安失5分，送出4次三振，及3保送，但他在3局上半、2壘有人時，用超大幅度的變化球三振對手，化解危機，讓大聯盟官網特地剪輯影片，直呼這球讓打者也看呆了。

達比修有。（美聯社）