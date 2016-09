MLB》達比修超噁變化球讓打者看呆 仍苦吞本季第4敗（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕效力遊騎兵的日籍投手達比修有今先發迎戰太空人,主投4局被敲7安失5分,為本季失分最多1役,雖然遊騎兵一路追趕,但最後仍以6:7不敵對手,達比修也吞下本季第4敗。

首局達比修先被史普林格(George Springer)揮出陽春砲,接著又被敲安打及投出四壞保送,太空人在1局上半就先從達比修手中打下2分

4局上半,達比修再度遭遇亂流,馬里斯尼克(Jake Marisnick)、史普林格接連安打,加上布雷格曼(Alex Bregman)的滾地球,讓他再失3分,隨後即退場休息。

總計達比修此役主投4局、被敲7安失5分,送出4次三振,及3保送,但他在3局上半、2壘有人時,用超大幅度的變化球三振對手,化解危機,讓大聯盟官網特地剪輯影片,直呼這球讓打者也看呆了。

達比修有。(美聯社)