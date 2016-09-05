NBA》老婆也能飆三分！柯瑞夫婦街頭鬥牛（影音）
2016/09/05 13:57
〔體育中心／綜合報導〕勇士MVP柯瑞（Stephen Curry）近日至中國參加活動，平易近人的柯瑞與妻子艾莎（Ayesha Curry）連袂出席，兩人在街頭還上演一場「夫妻鬩牆」的精彩戲碼。
艾莎的表現絲毫不遜於柯瑞，帶球過中場接獲隊友傳球後，順勢躍起飆進一記三分球，博得滿堂彩。柯瑞在活動結束後也上傳兩人對決的照片在IG分享，寫下：「我的摯愛與籃球。」
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