美網》11年來最差大滿貫戰績 蠻牛不服老：明年東山再起！
2016/09/05 13:56
納達爾。（美聯社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網男單16強驚爆冷門，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）5盤大戰不敵法國新星普耶（Lucas Pouille），徒留11年來最差大滿貫戰績，只是30歲的「蠻牛」不服老：「明年東山再起！」
納達爾本季澳網首輪止步、法網第3輪傷退、溫布頓因傷休兵，美網眼看逐漸回穩，不料又在第4輪遇襲，與去年一樣「四大賽皆空」，今年甚至戰績更慘，因為他上回單季沒晉大滿貫8強，還得回溯到2004年。去年納達爾大滿貫戰績11勝4負，沒想到今年只剩5勝2負，與2010年巔峰時期25勝1負相比，簡直天差地遠。
儘管「蠻牛」老矣，傷病纏身已不復當年勇，但賽後他拒絕以此當成藉口，「普耶發揮出色，我只能奮戰到最後一刻。」納達爾認為，這是場非常接近的比賽，任何結果都可能發生，對方最後幾分的發揮更好，「我不是身體的原因，也不是心理問題，鬥志絲毫未受影響。」自認逐漸找回狀態的前世界球王強調，自己還有好幾年的職業生涯，現在提退休未免太早，「和壓力沉重的去年相比，至少我現在能享受每次訓練、每場比賽，所以我會努力打下去。」
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