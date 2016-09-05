中職》亞洲門戶交流戰續辦 桃猿再赴石垣戰羅德

桃猿與羅德的台日交流挑戰賽，明年再度辦在石垣島。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊前兩年與日職千葉羅德海洋隊進行台日交流挑戰賽，雙方不僅戰力交流，啦啦隊也互相較勁，也因此建立2隊之間的友誼。Lamigo桃猿隊將於2017年2次受邀造訪石垣島，對戰千葉羅德，賽事由石垣市政府主辦，也慶祝千葉羅德海洋隊石垣島春訓10週年。

石垣市為了推廣當地冬季觀光行程，明年將在石垣市營棒球場續辦「亞洲門戶交流戰Power Series2017 in石垣島」，時間訂在明年2月11日（六）以及2月12日（日），賽前賽後在場內以及交流舞台都將安排兩隊啦啦隊共同進行應援對決和精彩舞蹈表演。

身為交流戰主人翁的石垣市長中山義隆先生說：「今年羅德春訓時舉辦與桃猿的交流戰，非常熱鬧。我們確定明年2月11、12日在石垣島再次邀請雙方進行交流。希望台灣以及Lamigo的球迷朋友們來到石垣島幫球隊加油，享受比賽、享受石垣牛和石垣島美麗的風景。」

千葉羅德海洋隊社長山室晉也先生表示：「前年Lamigo桃猿隊招待我們到台灣進行3場交流戰，今年在我們的春訓基地石垣島進行2場交流戰，雙方由上到下都獲益良多。我們很榮幸明年在石垣島三度迎戰Lamigo桃猿隊，歡迎大家來看我們的春訓。」

「亞洲門戶交流戰Power Series2017 in石垣島」也將推出專屬應猿團，Lamigo旅行社獨家開放球迷朋友報名應猿團以及參加球星晚宴，近日即將公布應猿團相關規劃，請球迷朋友密切注意Lamigo旅行社官網以及粉絲團上詳細的報名資訊。