NBA》簽大合約後要幹嘛？懷特塞德2.3億豪宅曝光
2016/09/05 14:44
懷特塞德。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕熱火「火鍋王」懷特塞德（Hassan Whiteside）日前在邁阿密海邊買下一座價值730萬美元（約新台幣2.3億元）的豪宅，據外媒報導，這座別墅內有6個房間，占地約520坪。
懷特塞德去年與熱火簽下一紙4年9800萬美元（約新台幣31.5億元），他也不吝犒賞自己，買下這座位於邁阿密海邊、要價730萬美元的別墅，據外媒報導，這座別墅有6間房間、游泳池還有個人更衣室，相當豪華。
懷特塞德新居曝光。（取自SB Nation）
懷特塞德新居曝光。（取自SB Nation）
懷特塞德新居曝光。（取自SB Nation）
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