羽球》假認錯真報復？羽協發聲明稿澄清
2016/09/05 15:18
台灣羽球協會秘書長蔡鴻鵬。（資料照， 世界青少年羽球錦標賽提供）
〔記者廖聿偉／台北報導〕針對本報上午即時新聞「假認錯真報復，羽協將展開全面反撲」的報導，羽協特別發出聲明稿澄清，並列出四點說明，
第一、有關土銀廖冠皓一事，本會早已於該報導前就與本人、家人及所屬球 團達成共識，將把罰款還予廖員。
第二、有關懲處球員、教練一事，本會根本沒有召開紀律委員會議之計畫， 自無討論懲處可能。
第三、祕書長蔡鴻鵬「辭職已定案」，理事長程俊琅早已覓得新接任人選，將於9月份召開理監事會議認可通過。
第四、立法委員黃國書對台灣體育的關心與支持，本會不僅尊敬也尊重，更期待黃國書委員持續關注台灣體育。
遭讀者爆料將續任秘書長的蔡鴻鵬強調示，我已百分之百確定離職，完全不知道為何有這樣的說法。對於爆料內容感到很無奈。
針對103年11月28日至104年4月5日的中華民國羽球協會收支明細表，罰款收入和其他收入等細項，蔡鴻鵬回應，時間太久遠，所以無法回覆。
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