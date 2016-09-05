美網》喬帥連10載晉8 球王衛冕者強碰「法國阿里」

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經連2場對手傷退被「保送」後，現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）如今總算打好、打滿！只花1小時55分鐘，喬帥6：2、6：1、6：4直落3收拾英國對手艾德蒙（Kyle Edmund），締造自2007年起連10屆殺進男單8強的光榮紀錄，塞爾維亞頭號種子下個對手為「法國阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）。

2度美網奪冠的喬科維奇，此役重現王者雄風，尤其前2場總計只打5局，持盈保泰狀況甚佳，前兩盤勢如破竹搶下。儘管聽牌的第3盤領先時，喬帥有些輕敵意外被接連破發，還因右手不適喊出醫療暫停，所幸重返球場後這位衛冕者隨即扭轉局勢，回破強勢滅火鎖定8強門票。

另場第4輪賽事，黑大個兒松加穩紮穩打，6：3、6：3、6：7（7：9）、6：2解決了美國地主男單的最後希望索克（Jack Sock），連續第2年殺入紐約法拉盛公園8強。至於東道主寵兒索克輸球後，乾脆把兩雙備用球鞋子扔給現場觀眾，算是回報自家球迷熱情相挺。