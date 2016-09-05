獨家》羽協醞釀報復 關鍵錄音曝光
2016/09/05 15:37
〔體育中心／綜合報導〕羽協在8月23日的理監事會後，雖由理事長程俊琅對外道歉，實際會議內容卻不是如此，羽協「主戰派」不僅全力慰留秘書長蔡鴻鵬，還蒐集證據揚言告黃國書，以及「沒有說不能動廖冠皓」。
羽協對戴資穎的球鞋事件引發的風波，雖由理事長在記者會中道歉「止血」，表面上平息爭議，但一卷錄音帶驚爆內幕，羽協對選手教練的控制全面地下化，對「擋人財路」者都點名，已造成寒蟬效應。
羽球界人士表示，羽協爭取到廠商贊助，是一件了不起的事，但為德不卒，不僅沒有嘉惠選手和教練，反而施以罰款、禁賽，在羽球界製造白色恐怖，羽協理監事會就是彌漫著報復氣氛。
羽協理監事會決議要求理事長程俊琅「全力慰留蔡鴻鵬」....，「不能動戴資穎，沒有說不能動廖冠皓！」皆有留下證據。
稍早羽協發表聲明稿澄清，否認爆料內容，但有錄音為證。
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