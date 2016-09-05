桃園成立La new桌球隊 目標放眼2024奧運

桃園市長鄭文燦和La new董事長劉保佑下午簽署桌球發展重鎮計畫合作協議，並宣布成立La new桌球隊。（記者陳昀攝）

［記者陳昀／桃園報導］桃園市將成立La new桌球隊！桃園市長鄭文燦和La new董事長劉保佑下午簽署桌球發展重鎮計畫合作協議，以3年為期、預計合作12年，La new預計挹注近1億元經費，希望能在2024年奧運為台灣爭取到第一面桌球金牌。

鄭文燦表示，他和劉保佑經過多次討論，認為企業認養是運動發展的主要方向，針對La new每年投入的800萬經費，市府將以體育基金會名義開設專戶、專款專用，不足預算由體育局支應。

La new桌球隊由壽山高中、青溪國中桌球隊組成，目前共有20名球員，鄭文燦表示，未來將與各級桌球重點發展學校合作，從國小階段開始合作、自幼培訓，也會每年甄選潛力選手、重點培養。

桃園市長鄭文燦和La new董事長劉保佑下午簽署桌球發展重鎮計畫合作協議，並宣布成立La new桌球隊。（記者陳昀攝）

鄭文燦指出，桃園市桌球訓練中心設於桃園巨蛋B2，市府將配合世大運跆拳道場地整修，一併整修完成。市府也遴聘張雁書、周東昱、顏光男、沈祺閔等4名具國家級教練證的國手擔任專職教練；La new則負責聘僱外籍教練及助理教練，並提供培訓設備及器材。

劉保佑指出，La new桌球隊的目標放眼8年後奧運，奪牌並非唾手可得，將透過精實的培訓，讓選手8年後在奧運展現好成績；他說，明年將聘僱中國籍教練，並每年舉辦全國擂台賽，以戰養戰，提升選手戰力。

劉保佑說，除了選手的裝備、衣服、鞋子外，他也很重視球員的重訓、柔軟度、營養資源，未來也會舉辦移地訓練，必要時將增加經費。