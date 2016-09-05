日職》「投手」大谷翔平回歸 明先發對戰羅德
2016/09/05 17:05
大谷翔平。（取自Daily Sports）
〔記者石毓琪／綜合報導〕日本火腿二刀流大谷翔平終於要回到投手丘了！最近開始在牛棚練投的他，明天將先發對戰羅德洋投史坦里吉。
大谷翔平7月10日對羅德一戰，大谷翔平右手中指破皮，無緣在明星賽先發投球，最後一次登板投球是在7月24日對歐力士中繼一局，自此就都以指定打擊出賽，也交出漂亮成績單，目前已有20轟排名洋聯第7，也是全隊全壘打數第3多的球員。
昨天大谷翔平進行2天一次的牛棚練習，共投了38球，嘗試滑球、曲球等球種，明天一戰也是他睽違58天後的先發，對手同樣是羅德，本季他對戰羅德4場比賽拿下1勝1敗，還有1次完投，防禦率3.26，高達11分自責分相對不理想。
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