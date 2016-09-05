劉錚終於回來了！台灣男籃明出征亞洲挑戰盃

台灣男籃今舉行授旗儀式。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕準備出征伊朗亞洲挑戰盃的台灣男籃，今進行授旗儀式，領隊高志鵬與籃協理事長丁守中都到場為國手們加油打氣，丁守中還加碼1000美元加菜金，希望大家能在伊朗打出最佳成績。

「野獸」林志傑去年亞錦賽先於國家隊退役，今年曾文鼎、呂政儒因傷退隊，在瓊斯盃表現不俗的田壘與楊敬敏也不續戰，擁有多年國手資歷的張宗憲則是膝傷退隊，連旅美小將陳盈駿都因美國學業關係，無緣挑戰盃。

如今，缺少老將壓陣的台灣隊，陣中僅「新台灣人」戴維斯是33歲，其餘劉錚、周儀翔、蔣淯安、周伯勳、周柏臣、李德威、胡凱翔、胡瓏貿、李維哲、林郅為與簡偉儒等人均未超過26歲，徹底執行換血策略。

丁守中頒發加菜金給隊長劉錚。（記者林岳甫攝）

近來最繁忙的鐵定是隊長「小飛人」劉錚，他原本都還在中國CBA浙江廣廈集訓，才剛結束令他緊張的體測。前天馬上馬不停蹄從中國回台灣，明又要啟程至伊朗，幫國家隊拚成績，至於這次擔任隊長有沒有設定球隊目標？他說：「出征當然就要有信心，為了國家隊我會拚盡全力。」

亞洲挑戰盃於9月9日在伊朗點燃戰火，身處B組的台灣隊，10日將碰上同組的印度，隔日再遭遇菲律賓，隨後將與A組的中國、哈薩克、約旦交鋒，得在6隊當中取得前4名，才能晉級8強。