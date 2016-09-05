射箭》備戰台北世大運 亞洲盃暨理事長盃開射

射箭亞洲盃暨理事長盃九月八日同時開射，奧運銅牌女將林詩嘉（右三起）、譚雅婷、雷千瑩會參加國內賽維持手感。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕2016年亞洲盃射箭賽暨全國理事長盃射箭賽，將於9月8日於國體大開射，國際賽部分將有9個國家一同競逐；奧運射箭女團銅牌陣容譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩則參加理事長盃，希望傳承經驗給年輕小將。

本屆亞洲盃在國體大田徑場舉行，目前該場地也是明年世大運的個人排名賽場地，對於台將來說正是練兵好機會，我國將派出反曲弓、複合弓各4男4女上陣，其中反曲弓男子組王厚傑是去年世錦賽男團銅牌，複合弓女子組吳亭廷為仁川亞運女團銀牌，都有望再締造佳績。

射箭亞洲盃暨理事長盃九月八日同時開射，國際賽部分，王厚傑（左一）及吳亭廷（右一）都有望於反曲弓及複合弓項目摘牌。（記者林宗偉攝）

理事長盃部分，國內有400名好手競逐，其中也包括譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩，期許年輕小將在與3名銅牌選手切磋中吸取經驗，譚雅婷也向後進喊話，作為一個好射手，就是要相信自己，如果連自己都懷疑自己，比賽當然不會有好成績。