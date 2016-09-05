中職》高國輝：希望今年拿總冠軍 留下美好回憶

高國輝今天出席「CPBL總冠軍系列棒球文物巡迴展」記者會。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕義大犀牛隊長高國輝今天出席「CPBL總冠軍系列棒球文物巡迴展」記者會，對於富邦即將接手球隊一事表示，雖然心情有點複雜，但會珍惜最後穿義大球衣的這段日子。

高國輝指出，感激義聯集團創辦人林義守這4年投入職棒，可惜除了第1年打進總冠軍賽，球隊這3年都沒有很好的表現，希望今年可以拿下總冠軍，留給球隊與球迷美好的回憶。

高國輝表示，上半季末義大宣布季後將轉賣球隊，球隊戰績多少受到影響，現在新東家幾乎已經確定，球員心情也許會輕鬆一點，雖然不知道新球隊的營運狀況，但會用更最積極的表現去面對比賽。