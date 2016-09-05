彰銀加碼百萬獎金得分三份 射箭協會理事長祝文宇：我來補足

射箭亞洲盃暨理事長盃九月八日同時開射，奧運銅牌女將林詩嘉（右三起）、譚雅婷、雷千瑩會參加國內賽維持手感。（記者林宗偉攝）



〔記者林宗偉／台北報導〕由譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩組成的射箭女團甫於里約奧運摘下銅牌，終結台灣射箭隊在奧運長達12年的獎牌荒，日前彰化銀行頒發加碼獎金1百萬元，只是得由3人共享，今射箭協會理事長大氣表示，將會補足獎金，讓每名選手都有相同百萬榮耀。

體育署去年修改國光體育獎金辦法，原本奧運金牌獎金從1200萬元調升至2千萬元，銀、銅牌仍維持7百萬元、5百萬元。

為鼓勵國手百尺竿頭，中華奧會主席林鴻道個人再加碼金牌獎金1千萬元，奪銀、銅牌者可獲彰化銀行加碼的2百萬元、1百萬元獎金，不過都是以項目計算，因此射箭女團3女將只能領一筆獎金。

祝文宇在今天亞洲盃暨理事長盃賽事記者會上表示，針對彰銀日前加碼的百萬獎金需由選手平分，他將自掏腰包補發兩百萬元，讓每位選手都能拿到1百萬元。

教練倪大智表示，先前以為彰銀的加碼獎金是子弟兵每人都可單獨領取，知道是以項目計算後，的確認為有些可惜，不過現在理事長大方再加碼，讓一樁美事更加圓滿，真的很感謝協會能夠這麼照顧選手。