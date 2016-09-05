羽球》關鍵錄音生波 副理事長謝震穎：尊重理監事會議的決議

〔記者歐素美／台中報導〕中華民國羽球協會因戴資穎的球鞋事件引發風波，理事長程俊琅在記者會中道歉「止血」，但8月23日理監事會議錄音檔流出，爆發羽協事後報復說，羽協副理事長謝震穎表示，尊重理監事會議的決議，過程難免有些氣憤之言，不應被錄音斷章取義。

在流出的錄音檔中，可聽見羽協副理事長謝震穎的聲音，要求對立委黃國書不實指控提出誣衊的告訴。

謝震穎今天接受記者採訪表示，理監事會議是合議制，討論過程，大家都可以盡量表達意見，說什麼話是其個人自由，當中難免有氣憤的話語，不應該被錄音流出，並斷章取義，否則以後大家還敢在理監事議會中暢所欲言嗎？強調一切皆尊重理監事會議的決議，希望風波就此停息。