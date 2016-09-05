羽球》關鍵錄音生波 副理事長謝震穎：尊重理監事會議的決議
2016/09/05 19:05
〔記者歐素美／台中報導〕中華民國羽球協會因戴資穎的球鞋事件引發風波，理事長程俊琅在記者會中道歉「止血」，但8月23日理監事會議錄音檔流出，爆發羽協事後報復說，羽協副理事長謝震穎表示，尊重理監事會議的決議，過程難免有些氣憤之言，不應被錄音斷章取義。
在流出的錄音檔中，可聽見羽協副理事長謝震穎的聲音，要求對立委黃國書不實指控提出誣衊的告訴。
謝震穎今天接受記者採訪表示，理監事會議是合議制，討論過程，大家都可以盡量表達意見，說什麼話是其個人自由，當中難免有氣憤的話語，不應該被錄音流出，並斷章取義，否則以後大家還敢在理監事議會中暢所欲言嗎？強調一切皆尊重理監事會議的決議，希望風波就此停息。
相關新聞
推薦新聞
-
中職》郭泓志第2次練投 眾人叫好：可以比賽了！2016/09/05 19:38
-
中職》富邦即將接手義大 各隊樂觀其成2016/09/05 19:29
-
羽球》關鍵錄音生波 副理事長謝震穎：尊重理監事會議的決議2016/09/05 19:05
-
棒球》女子世錦賽 台灣分組第一晉6強複賽2016/09/05 18:38
-
日職》「投手」大谷翔平回歸 明先發對戰羅德2016/09/05 17:05