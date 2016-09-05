中職》義大將轉手 葉君璋：尊重新公司安排

葉君璋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦即將接手義大犀牛，不確定葉君璋是否留任總教練，葉君璋表示，目前沒有收到任何通知，一切尊重新東家安排，他目前的想法很簡單，就是顧好球隊戰績，全力打進總冠軍戰。



葉君璋於前年底與義大簽下3年合約，附加1年個人選擇權，合約最快要到明年底才結束，他表示，回台灣帶義大2年，當然有革命情感，不論未來無論如何發展，都會尊重新公司的安排，一家新公司的起頭非常重要，他也不想因為個人造成新公司的困擾。