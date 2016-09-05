中職》富邦即將接手義大 各隊樂觀其成

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦即將接手義大犀牛，中職其他3隊都表示歡迎，也都樂觀其成。

中信兄弟領對楊培宏表示，這是很好的事，希望一起把餅做大，最重要的是永續經營。統一獅領隊蘇泰安表示，各企業這幾年對體育愈來愈投入，統一樂觀其成。

Lamigo桃猿領隊劉玠廷認為，中職環境與La new當年加入時，已經不可同日而語，既然現在的規模與資源沒有其他球隊充足，猿隊就要更努力。