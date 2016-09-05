中職》郭泓志第2次練投 眾人叫好：可以比賽了！

〔記者倪婉君／台南報導〕「小小郭」郭泓志今天進行傷後第2次實戰投打練習，獲得獅隊二軍教練團和球員的一致肯定，搭配捕手凃壯勳說：「比上一次好很多，我覺得小郭可以比賽了！」

去年10月左肩動刀後，郭泓志上週一進行傷後首次實戰投打練習，今天則是二度練投，結果這次表現比上次好很多。二軍總教練黃甘霖表示，「今天的球速快很多，10顆球中有3、4顆有尾勁，但重點是要看明天手的狀況，只要不痛就有機會。」

凃壯勳在郭泓志兩次練投都有蹲捕，他說雖然現場沒有測速槍，但以他的蹲捕經驗，「我覺得直球球速有到143、144公里。」凃仔更說，郭泓志不但直球有尾勁，變化球也很犀利。

郭泓志今天投兩局各20顆球左右，跟上一次的量差不多，打者郭俊佑和朱元勤都說，或許直球的速度還沒有以前快，但還是很不好打。

照獅隊二軍教練團的規畫，若郭泓志明天手的狀況正常，可能再進行一次實戰投打練習，接著進入二軍復健賽，若照正常節奏走，有機會季末復出。

統一獅投手郭泓志練投。（記者黃志源攝）

統一獅投手郭泓志練投。（記者黃志源攝）

統一獅投手郭泓志練投，後方投手教練高建三緊盯郭泓志傷後回復狀況。（記者黃志源攝）