中職》只有10％機會 羅錦龍慶幸自己還能投

〔記者倪婉君／台南報導〕去年5月動刀後，羅錦龍已今年已在獅隊二軍出賽7場，雖然還不知何時能重返一軍，但他感恩地說：「感謝主，讓我還能重返投手丘。」

羅錦龍右肩動刀前，醫生評估重返投手丘的機率只有10%，但他認為：「如果不動刀，就什麼機會也沒有。」仍毅然決然進手術房，結果羅錦龍目前已在二軍出賽7場，其中3場先發，局數最長到5局。

「我很期待上一軍跟打者對決，看看自己到底可以到什麼程度。」羅錦龍自知以目前水準看來，還有更多進步空間，但他在心態上躍躍欲試，畢竟能重返投手丘已是「神蹟」，現在就看自己還能達到什麼程度。

羅錦龍今天進牛棚練投，明天在二軍中繼，二軍總教練黃甘霖認為，羅錦龍的投球表現還沒有很穩定，必須再觀察他在二軍比賽的狀況，才能評估何時讓他升上一軍。

統一獅投手羅錦龍練投。（記者黃志源攝）

統一獅投手羅錦龍練投。（記者黃志源攝）