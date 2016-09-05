中職》只有10％機會 羅錦龍慶幸自己還能投
2016/09/05 20:07
〔記者倪婉君／台南報導〕去年5月動刀後，羅錦龍已今年已在獅隊二軍出賽7場，雖然還不知何時能重返一軍，但他感恩地說：「感謝主，讓我還能重返投手丘。」
羅錦龍右肩動刀前，醫生評估重返投手丘的機率只有10%，但他認為：「如果不動刀，就什麼機會也沒有。」仍毅然決然進手術房，結果羅錦龍目前已在二軍出賽7場，其中3場先發，局數最長到5局。
「我很期待上一軍跟打者對決，看看自己到底可以到什麼程度。」羅錦龍自知以目前水準看來，還有更多進步空間，但他在心態上躍躍欲試，畢竟能重返投手丘已是「神蹟」，現在就看自己還能達到什麼程度。
羅錦龍今天進牛棚練投，明天在二軍中繼，二軍總教練黃甘霖認為，羅錦龍的投球表現還沒有很穩定，必須再觀察他在二軍比賽的狀況，才能評估何時讓他升上一軍。
統一獅投手羅錦龍練投。（記者黃志源攝）
統一獅投手羅錦龍練投。（記者黃志源攝）
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