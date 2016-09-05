正名「台灣隊」 蔡丁貴盼協會改名、保障言論自由
2016/09/05 21:02
U18亞青賽期間有民眾拿著「台灣就是台灣」標語，於抗議區舉牌。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕U18亞青賽在日本1：0擊敗台灣隊後圓滿落幕，但比賽期間因球迷進場高舉「台灣就是台灣」布條遭棒協工作人員制止，引起軒然大波，今天球迷號召至棒協抗議，盼正名「台灣棒球協會」、保障言論自由兩大訴求。
在撕布條起爭議後，球迷隔日於臉書舉辦活動，號召5日（今）上午10點包圍棒協。今日到場的蔡丁貴教授表示，中華民國棒球協會是民間組織，非政府機關，正確表達台灣選手最好的名稱應是「台灣棒球協會」，也希望2020東京奧運，能以台灣隊之名入場。
蔡丁貴指出，民眾在各級協會主辦國際賽或國內賽表達替「台灣隊」加油，是人民的選擇，不該受到限制，這種言論自由只要不影響比賽進行即可。若中國隊因觀眾為「台灣隊」加油不願比賽，是中國隊要承擔的責任，國際奧會並無限制觀眾表達言論的立場。如此台灣體育才會強盛，反應觀眾熱情，才會到場觀賽。
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