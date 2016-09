MLB》遭強襲球爆頭 天使投手骨裂住院

天使隊投手修梅克(Matt Shoemaker)在二局下時被一記強襲球擊中頭部,當場倒地不起。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕洛杉磯天使隊今(5日)於客場出戰西雅圖水手,先發投手修梅克(Matt Shoemaker)在二局下時被一記強襲球擊中頭部退場,檢查後發現頭部骨裂,目前在西雅圖住院觀察。

修梅克接受防護員緊急治療後退場休息,被送往鄰近醫院。(美聯社)

修梅克在該場比賽只投了1.1局,面對水手隊三壘手希格(Kyle Seager)時,打者擊出一顆105英里的平飛球,直接命中修梅克右側頭部,讓他當場倒地不起,球隊人員立刻奔上投手丘。

修梅克接受防護員緊急治療後被送往鄰近醫院,經斷層掃描發現頭部有血塊、骨裂的現象,雖然意識清醒,仍須進一步住院觀察。

儘管先發投手受傷退場,天使隊牛棚隨後出動6人接替上場,終場以4:2擊敗水手隊。

