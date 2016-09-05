MLB》遭強襲球爆頭 天使投手骨裂住院
2016/09/05 22:15
天使隊投手修梅克（Matt Shoemaker）在二局下時被一記強襲球擊中頭部，當場倒地不起。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯天使隊今（5日）於客場出戰西雅圖水手，先發投手修梅克（Matt Shoemaker）在二局下時被一記強襲球擊中頭部退場，檢查後發現頭部骨裂，目前在西雅圖住院觀察。
修梅克接受防護員緊急治療後退場休息，被送往鄰近醫院。（美聯社）
修梅克在該場比賽只投了1.1局，面對水手隊三壘手希格（Kyle Seager）時，打者擊出一顆105英里的平飛球，直接命中修梅克右側頭部，讓他當場倒地不起，球隊人員立刻奔上投手丘。
修梅克接受防護員緊急治療後被送往鄰近醫院，經斷層掃描發現頭部有血塊、骨裂的現象，雖然意識清醒，仍須進一步住院觀察。
儘管先發投手受傷退場，天使隊牛棚隨後出動6人接替上場，終場以4:2擊敗水手隊。
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