早產兒公益高爾夫 王建民實戰球衣67萬元賣出

旅美好手王建民的實戰球衣以新台幣67萬元賣出。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕由職棒退役球星馮勝賢號召，早產兒公益高爾夫活動今天在北海鄉村俱樂部舉行，共募得253萬8500元，其中旅美球星王建民的實戰球衣以新台幣67萬元賣出。

馮勝賢從2004年起為早產兒辦義賣，號召職棒界做愛心，過去幾乎年年參加的王建民，今年則因在球季期間無法親自到場，特別從美國寄來簽名球衣和球帽。

馮勝賢說，這件衣服得來不易，也希望王建民的精神可以感動更多人。而除了王建民的球衣，包括陳金鋒、王勝偉、林智勝、彭政閔等人球衣也皆高價賣出，義賣總額達新台幣182萬元，加上白天慈善高球賽報名捐款，共募得253萬8500元。

由職棒退役球星馮勝賢號召，早產兒公益高爾夫活動5日在北海鄉村俱樂部舉行，包括林智勝、蔣智賢在內11名球星到場，旅美好手王建民也送來簽名球衣力挺。（中央社）