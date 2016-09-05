廖冠皓獲平反 羽協將退回罰款
2016/09/05 21:11
李謀周。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者林宗偉／台北報導〕2014年被罰的錢，在媒體持續追蹤下，終於要退還給選手！
土銀教練李謀周表示，廖冠皓當初因贊助商球衣問題被裁罰的30萬元，在戴資穎事件後，媒體持續追蹤報導，羽協才開會討論，已確定會直接退還，時間已經過了2年，雖然是遲來的正義，對選手而言還是好消息。
廖冠皓是在2014年因使用個人贊助商球拍，不但遭羽協開罰30萬，更被禁賽3個月。廖冠皓只能將仁川亞運銅牌的90萬國光獎金拿去支付，否則將面臨沒錢可繳的命運。立委黃國書曾召開記者會揭露此事，並表示廖冠皓對此真的是「倍受委屈」。
當時廖冠皓也發出聲明指出，他的陳情並不是想拿回30萬罰款，而是希望協會與贊助商簽約時，能同時顧及球員的基本權益。
不過由於近期秘書長蔡鴻鵬下台，導致行政流程有些延宕，之後就會行文確定撥款。
羽球協會秋後算帳風波延燒，有讀者爆料，羽協將對出面指控被罰款的選手廖冠皓展開報復，甚至警告廖所屬的土銀教練李謀周等人，不要隨便亂放話，不過李謀周表示，並未聽到相關的傳聞。「我看到的時候也很訝異，怎麼把我跟張政雄教練牽扯進去了。」李謀周透露，自己和羽球協會並無不和。
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