中職》再蹲捕14場 林泓育可望問鼎生涯首座金手套

林泓育。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕Lamigo桃猿本季還剩24場比賽，未賽場次是4隊最多，林泓育只要再蹲捕14場，以他本季全中職最優異的盜壘阻殺率，很有機會為他奪下生涯第1座金手套獎。

按照中職現行年度最佳十人、金手套的提名標準，各守備位置出賽必須達到球季2/3場次，惟獨捕手僅須一半即可，林泓育本季以捕手出賽46場，再蹲14場就湊滿60場達標，將是他相隔4年後再次角逐金手套捕手。

林泓育生涯前2年礙於阻殺率2成68、3成16偏低，2010、2011年在金手套捕手分別敗給高志綱、陳智弘，截至去年累計盜壘阻殺67次、被盜壘成功198次、阻殺率2成53，本季表現判若兩人，盜壘阻殺15次比被盜壘成功還多1次，阻殺率5成17是唯一超過5成的捕手。

林泓育本季蹲捕交出漂亮阻殺率。（資料照，記者羅沛德攝）

至於最佳十人，林泓育曾在2011年以捕手獲獎，本季以指定打擊出賽已有178個打席，再添8個打席便可挑戰指定打擊4連霸，甚至寫下包辦最佳十人指定打擊、金手套捕手的罕見紀錄。

統一獅結束為期10天的客場之旅，本週好整以暇在台南主場打5場比賽，明天由洋投達斯汀打頭陣，作客的中信兄弟派鄭錡鴻先發。