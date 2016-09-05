NBA》公牛巴特勒海灘訓練 網友笑稱像在遛狗（影音）
2016/09/05 22:49
2016年9月4日
〔體育中心／綜合報導〕公牛新一哥巴特勒（Jimmy Butler）日前與今年選秀塞爾提克的探花布朗（Jaylen Brown）在海灘訓練，布朗將他們練習的過程發布在自己的推特上。
將巴特勒做為負重，環著一條繩子訓練爆發力的布朗，被網友戲稱像是在遛狗時被狗牽著跑，還有網友說兩個長得實在太像，活像是大巴特勒拉著小巴特勒做訓練。
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