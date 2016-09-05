圓奧運金牌夢？李宗偉：先打完世錦賽再說
2016/09/05 23:45
李宗偉今日表示，先全力拚明年的世界羽球錦標賽後，再決定是否挑戰東京奧運。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞球王李宗偉3度在奧運獲得銀牌，是否再戰2020東京奧運，一圓奧運金牌夢，格外引發外界關注。李宗偉今日表示，先全力拚明年的世界羽球錦標賽後，再決定是否挑戰東京奧運。
根據馬來西亞《東方網》報導，李宗偉今日出席贊助商活動時指出，「我還想堅持下去，因為還有任務在身」，2週後將投入日本超系賽；至於是否再戰奧運，李宗偉表示，目前最重要的是打完明年在英國格拉斯哥（Glasgow）舉辦的世界羽球錦標賽後，他才會考慮此問題。
報導指出，李宗偉退休後不考慮轉當教練，李宗偉表示，因為馬來西亞羽總有不錯的教練團，且年輕的選手都很有天賦，只是需要更努力。
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