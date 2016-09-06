MLB》2發3分彈強壓多齊爾3響砲 皇家逆轉勝雙城

摩拉雷斯（左）和哈斯默（右）都敲出3分砲。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕雙城二壘手多齊爾（Brian Dozier）今天單場演出生涯首次3響砲，但是皇家重砲摩拉雷斯（Kendrys Morales）和哈斯默（Eric Hosmer）分別在5局上、8局上敲出3分彈，率領皇家以11：5大勝雙城，取得對戰6連勝。

皇家總教練尤斯特表示，當時球隊以2：4落後，摩拉雷斯5局的逆轉3分砲是本場戰局的關鍵分水嶺，而皇家先發投手甘迺迪（Ian Kennedy）主投5.1局飆6K失4分，拿下本季第10勝。

多齊爾本季敲出38轟，有望追平美聯二壘手最多轟紀錄（39轟）。（美聯社）

多齊爾此役5打數3安打，3支都是全壘打灌4分，連4場開轟，這也是他生涯首次演出3響砲，全壘打已累積38轟，超越洛磯三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）排名全壘打榜第二，只差1轟就能追平多明尼加重砲索利安諾（Alfonso Soriano）在2002年所保持的美聯二壘手最多轟紀錄。對此，多齊爾表示，像這樣的事（3響砲）真的很酷，可惜沒有幫助球隊贏球。

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