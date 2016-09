MLB》2發3分彈強壓多齊爾3響砲 皇家逆轉勝雙城

摩拉雷斯(左)和哈斯默(右)都敲出3分砲。(美聯社)

〔記者張浩群/綜合報導〕雙城二壘手多齊爾(Brian Dozier)今天單場演出生涯首次3響砲,但是皇家重砲摩拉雷斯(Kendrys Morales)和哈斯默(Eric Hosmer)分別在5局上、8局上敲出3分彈,率領皇家以11:5大勝雙城,取得對戰6連勝。

皇家總教練尤斯特表示,當時球隊以2:4落後,摩拉雷斯5局的逆轉3分砲是本場戰局的關鍵分水嶺,而皇家先發投手甘迺迪(Ian Kennedy)主投5.1局飆6K失4分,拿下本季第10勝。

多齊爾本季敲出38轟,有望追平美聯二壘手最多轟紀錄(39轟)。(美聯社)

多齊爾此役5打數3安打,3支都是全壘打灌4分,連4場開轟,這也是他生涯首次演出3響砲,全壘打已累積38轟,超越洛磯三壘手艾倫納多(Nolan Arenado)排名全壘打榜第二,只差1轟就能追平多明尼加重砲索利安諾(Alfonso Soriano)在2002年所保持的美聯二壘手最多轟紀錄。對此,多齊爾表示,像這樣的事(3響砲)真的很酷,可惜沒有幫助球隊贏球。

