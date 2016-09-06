羽球》「沒說不動廖冠皓」 蔡鴻鵬回應這樣說...
2016/09/06 08:26
〔體育中心／綜合報導〕本報昨天接獲讀者爆料，羽協在戴資穎事件後，於八月廿三日臨時理監事會上決議慰留秘書長蔡鴻鵬，更流出會議當天的錄音檔，內容不但以鼓掌贊同蔡鴻鵬慰留，更提及「沒有說不動廖冠皓。」蔡鴻鵬昨在爆料後對外說明。
根據今日出刊的《自由時報》報導，八月廿三日當天，臨時理監事會討論蔡鴻鵬辭職一案，理監事發言一面倒支持蔡鴻鵬，肯定蔡鴻鵬對羽協的「貢獻」，最後以鼓掌方式慰留蔡鴻鵬。
針對戴資穎與廖冠皓事件，讀者昨天爆料的錄音檔提及「當時只說不能碰戴資穎，沒說不能動廖冠皓」，蔡鴻鵬昨則拒絕回應，僅表示：「本人已經確定離職，不適合再對外發言。」
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