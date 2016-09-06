MLB》皇家挑戰二連霸 美媒：牛棚可能成絆腳石
2016/09/06 08:35
皇家牛棚投手索利亞（Joakim Soria）。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕9月份是各個球隊爭取季後賽門票的關鍵時刻，而衛冕軍皇家在上周的比賽中，吞下2勝4敗，其中的4敗都是因為牛棚放火，這也讓美媒直言，牛棚可能成為皇家衛冕冠軍的絆腳石。
據《CBS Sports》報導，皇家去年奪下世界冠軍，牛棚扮演相當重要的角色，今年挑戰衛冕，牛棚評價也不差，平均防禦率3.12，每局被上壘率為1.23，僅次於洋基、太空人及道奇。
但近幾場與爭取季後賽勁敵對決的關鍵戰役，皇家牛棚卻頻頻放火，在8月底對洋基的比賽中有兩場以1分差吞敗，另外兩場則不敵老虎，皇家牛棚的防禦率上升到4.07，皇家晉級季後賽的機率也只剩2.6%，這讓美媒直言，牛棚若在此關鍵階段無法首下勝利，可能會搞砸皇家的衛冕路。
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