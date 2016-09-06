NBA》2年前曾拒絕馬刺 加索：現在加盟剛好

加索。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏加盟馬刺隊的西班牙球星加索（Pau Gasol）接受Eurohoops採訪時表示，他在2年前就有機會披上馬刺隊戰袍，但是當時他拒絕了。加索2年前選擇加盟公牛隊，今夏成為自由球員後才與馬刺隊簽下2年合約。

「我2年前拒絕了加盟馬刺隊的機會，但現在也是加盟的正確時間點，」加索說，「帕波維奇（Gregg Popovich）已經告訴我，我會跟艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）一起在禁區貢獻，球隊現在少了鄧肯（Tim Duncan），我會是球隊前場的領袖之一。」

之前有流言指出，加索職業生涯最後幾個球季會回到歐洲，對此他則表示：「我現在仍然在NBA打球，我回到FC巴塞隆納籃球隊的機率降低了。雖然這是很棒的主意，但是變得越來越不可能了。我為西班牙國家隊效力的希望也一樣，必須每年都重新評估，分析自己的身體是否能撐得住這樣的負荷。」