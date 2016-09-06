MLB》田中優質先發勝 洋基退藍鳥力保季後賽機會

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〔記者粘藐云／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今先發戰藍鳥，力保球隊晉級季後賽機會，主投6.1局被敲7安失2分，優質先發率隊以5：3擊敗對手，田中也收下本季第12勝。

首局藍鳥從田中手中敲出接連安打攻下1分，1局下半，艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）擊出2分砲，率領洋基一舉超前。

雖然兩隊今天同樣敲出8支安打，但洋基攻勢較能有效串連，3局下取得3：1領先，4局下，奧斯汀（Tyler Austin）關鍵2壘安打，再為洋基添2分，雖然藍鳥在7局下追回2分，但已無力回天，終場3：5不敵洋基。

敲出逆轉轟的艾斯柏瑞今繳出4打數3安打、3打點的成績，賽後他開心的說：「這場勝利對我們而言很重要，但明天又是新的一天，我們會繼續努力，並充滿活力的面對比賽」

田中將大。（美聯社）

艾斯柏瑞敲出逆轉轟。（美聯社）