MLB》田中優質先發勝 洋基退藍鳥力保季後賽機會

〔記者粘藐云/綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今先發戰藍鳥,力保球隊晉級季後賽機會,主投6.1局被敲7安失2分,優質先發率隊以5:3擊敗對手,田中也收下本季第12勝。

首局藍鳥從田中手中敲出接連安打攻下1分,1局下半,艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)擊出2分砲,率領洋基一舉超前。

雖然兩隊今天同樣敲出8支安打,但洋基攻勢較能有效串連,3局下取得3:1領先,4局下,奧斯汀(Tyler Austin)關鍵2壘安打,再為洋基添2分,雖然藍鳥在7局下追回2分,但已無力回天,終場3:5不敵洋基。

敲出逆轉轟的艾斯柏瑞今繳出4打數3安打、3打點的成績,賽後他開心的說:「這場勝利對我們而言很重要,但明天又是新的一天,我們會繼續努力,並充滿活力的面對比賽」

田中將大。(美聯社)

艾斯柏瑞敲出逆轉轟。(美聯社)