MLB》田中優質先發勝 洋基退藍鳥力保季後賽機會
2016/09/06 09:08
〔記者粘藐云／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今先發戰藍鳥，力保球隊晉級季後賽機會，主投6.1局被敲7安失2分，優質先發率隊以5：3擊敗對手，田中也收下本季第12勝。
首局藍鳥從田中手中敲出接連安打攻下1分，1局下半，艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）擊出2分砲，率領洋基一舉超前。
雖然兩隊今天同樣敲出8支安打，但洋基攻勢較能有效串連，3局下取得3：1領先，4局下，奧斯汀（Tyler Austin）關鍵2壘安打，再為洋基添2分，雖然藍鳥在7局下追回2分，但已無力回天，終場3：5不敵洋基。
敲出逆轉轟的艾斯柏瑞今繳出4打數3安打、3打點的成績，賽後他開心的說：「這場勝利對我們而言很重要，但明天又是新的一天，我們會繼續努力，並充滿活力的面對比賽」
田中將大。（美聯社）
艾斯柏瑞敲出逆轉轟。（美聯社）
相關新聞
- MLB》皇家挑戰二連霸 美媒：牛棚可能成絆腳石
- MLB》2發3分彈強壓多齊爾3響砲 皇家逆轉勝雙城
- MLB》遭強襲球爆頭 天使投手骨裂住院
- MLB》陳偉殷後天再投模擬賽 最快20日前歸隊
- MLB》達比修超噁變化球讓打者看呆 仍苦吞本季第4敗（影音）
推薦新聞
-
奧運》東加爆紅掌旗官 紐西蘭時裝秀又脫衣登場2016/09/06 09:55
-
MLB》遭170公里火球爆頭 修梅克手術順利2016/09/06 09:34
-
NBA》2年前曾拒絕馬刺 加索：現在加盟剛好2016/09/06 09:01
-
羽球》「沒說不動廖冠皓」 蔡鴻鵬回應這樣說...2016/09/06 08:26
-
美網賽》四大皆空 蠻牛：明年東山再起2016/09/06 06:00