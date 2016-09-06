美網》網壇第一人！小威廉絲大滿貫308勝超越費爸

小威廉絲奪下大滿貫第308勝。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕現任球后、女單第1種子小威廉絲（Serena Williams）今天以 6：2、6：3直落二拍下莎薇朵娃（Yaroslava Shvedova），晉級美網女單8強，個人大滿貫累計308勝，除了持續刷新女網最多勝紀錄外，也超越男網「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）307勝的紀錄，成為大滿貫最多勝的選手。

34歲的小威廉絲在賽後受訪時表示，「我很開心可在男、女網壇寫下紀錄，能在大滿貫賽拿下308勝真的是太酷了！」

小威挺進美網女單8強，若是順利奪冠的話，就可以抱回生涯第23座大滿貫女單錦標，她也將超越前德國名將「玉羅剎」葛拉芙（Stefanie Graf），成為公開年代大滿貫奪冠最多的選手。