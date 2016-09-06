MLB》遭170公里火球爆頭 修梅克手術順利

修梅克本季報銷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使投手修梅克（Matt Shoemaker）昨天被強襲球擊中頭部退賽，送醫後接受手術治療，天使總經理艾普勒（Billy Eppler）今說明修梅克的傷勢，表示手術非常順利，現在就等他傷勢復原。

修梅克昨遭105英哩（約170公里）的平飛球擊中側頭部，讓他當場倒地不起，艾普勒透露，檢查後發現修梅克的頭部內部嚴重出血，所幸醫師手術順利止住流血，「他會痊癒的，復原狀況很好。」

醫師評估，修梅克下季可望健康回歸，預計這週就可以出院回到洛杉磯。天使先發輪值出現空缺後，目前尚未宣佈遞補人選，不過外界評估以林西肯（Tim Lincecum）的機會最高。

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