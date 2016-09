MLB》遭170公里火球爆頭 修梅克手術順利

修梅克本季報銷。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使投手修梅克(Matt Shoemaker)昨天被強襲球擊中頭部退賽,送醫後接受手術治療,天使總經理艾普勒(Billy Eppler)今說明修梅克的傷勢,表示手術非常順利,現在就等他傷勢復原。

修梅克昨遭105英哩(約170公里)的平飛球擊中側頭部,讓他當場倒地不起,艾普勒透露,檢查後發現修梅克的頭部內部嚴重出血,所幸醫師手術順利止住流血,「他會痊癒的,復原狀況很好。」

醫師評估,修梅克下季可望健康回歸,預計這週就可以出院回到洛杉磯。天使先發輪值出現空缺後,目前尚未宣佈遞補人選,不過外界評估以林西肯(Tim Lincecum)的機會最高。

