日職》郭俊麟重返一軍 8日先發有望對決陳冠宇

郭俊麟。（取自西武官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力於日職西武的台灣投手郭俊麟，在二軍待了約4個月後，預計在本周回到一軍，並於8號先發對決羅德。

郭俊麟本季在一軍出賽11場、先發2場，留下0勝2敗、防禦率8.10的成績，且在5月7日被火腿打爆，1.2局狂失8分後被下放二軍，睽違4個月再度重返一軍。

郭俊麟上周在二軍先發5局，僅被敲3安無失分，表現漸入佳境，因此教練決定讓他回到一軍，解決西武目前先發輪值不足的問題，據日媒報導，郭俊麟將在8日與羅德一戰中先發，且很有機會遇上另一位台灣投手陳冠宇。